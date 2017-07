Prier avec la Parole en août

En Eglise

L’intention de août 2017 est : "Prions pour les artistes de notre temps : que leurs œuvres, fruits de leur talent, nous aident tous à découvrir la beauté de la création."

Accueil

Chaque mois, le pape confie à notre prière un défi qu’il discerne pour le monde ou pour la mission de l’Église. Entrons dans ce réseau de prière qui rassemble 35 millions de personnes dans le monde.

Nous publions la forme longue (20’) de cette proposition, la forme brève (10’) est sur le site du Réseau mondial de prière du pape.

Temps de la Parole

Pour prier cette intention nous sommes invités à tourner notre regard vers Dieu créateur, l’artiste par excellence, le modèle de toute personne qui crée une œuvre.

"Le jour où le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre, il n’y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs, et aucune herbe des champs n’avait encore germé, car le Seigneur Dieu n’avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n’y avait pas d’homme pour cultiver le sol ; mais un flux montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Le Seigneur Dieu modela l’homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines l’haleine de vie et l’homme devint un être vivant."

Genèse 2, 4b-7

Chant : "Que tes œuvres sont belles" (Rimaud/Berthier/CNPL Éditions-Studio SM Y219-1/A219-1)

Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes,

Seigneur, Seigneur tu nous combles de joie !

C’est toi, le Dieu qui nous as fait, qui nous as pétris de la terre,

Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu.

Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre,

Tout homme est une histoire sacrée, l’homme est à l’image de Dieu.

Méditation

Je me mets en présence de Dieu, le Créateur de l’univers, et je me laisse porter par son souffle.

Je lui demande une grâce : celle de savoir m’émerveiller de la beauté de la création, la sienne et celle des artistes…

1– Le désir de créer

Il n’y avait encore sur la terre aucun arbuste des champs… et il n’y avait pas d’homme…

Je peux voir le vide du début du monde… Pas d’arbuste, pas d’herbe, pas d’homme… rien !

Rien que le Seigneur et son désir de donner la vie.

Je pense aux artistes et à ce désir qui les habite de créer une œuvre, de faire jaillir la vie…

Je les imagine face à la page blanche sur laquelle ils vont coucher une peinture, un poème, ou des notes de musique… face à un bloc de pierre à tailler ou de la glaise à modeler…

=> Seigneur, tu as associé les hommes à ton œuvre de création, et plus particulièrement les artistes, béni sois-tu !

2– Un flux qui monte du sol

Un flux montait de la terre et irriguait toute la surface du sol…

Je peux voir jaillir cette eau, et la voir couler sur toute la surface du sol.

Eau des cultures, eau dans laquelle pullulent des myriades de poissons, eau du début de la vie pour le fœtus, eau qui désaltère l’homme et le purifie, eau du baptême…

Bouillonnement de l’inspiration créatrice qui monte des profondeurs au service de l’art…

=> Merci, Seigneur, de mettre au cœur des artistes un mystère qui les habite, une aspiration au dépassement qu’ils brûlent de partager.

3– Le travail du Créateur

Le Seigneur Dieu modela l’homme avec de la poussière tirée du sol…

C’est beau de voir ce travail de Dieu qui modèle l’homme ! Je l’imagine, façonnant son œuvre, s’y reprenant peut-être à plusieurs reprises, le contemplant pour l’admirer.

De la même façon, l’artiste est celui qui travaille, qui reprend, qui peaufine et contemple.

=> Seigneur, donne aux artistes la joie de la belle œuvre !

4 – Une belle œuvre

Il insuffla dans ses narines l’haleine de vie…

Le souffle de Dieu, son haleine de vie, l’Esprit, voilà ce qui va animer la glaise dont est fait l’homme. C’est grâce à ce souffle de Dieu que l’homme peut devenir un vivant…

Je peux imaginer et sentir le souffle de Dieu entrer en moi et me donner vie…

Je prie pour que les artistes sachent être à l’écoute de ce souffle intérieur - qu’ils ne nomment pas forcément Dieu - mais qui les habite…

=> Seigneur, que les artistes soient fidèles à ce souffle pour que leurs œuvres ouvrent ceux qui les admirent à leur mystère et leur grandeur !

Cœur à cœur avec le Seigneur

Chacun prend le temps de parler au Seigneur à partir de ce qu’il a reçu dans sa prière (louange, demande, questionnement…).

Partage

Dans un climat d’intériorité, ceux qui le souhaitent peuvent dire à tour de rôle comment cette Parole de Dieu les a touchés et rejoints dans leur vie.

On termine par un Notre Père.