Des saints dans l’islam ?

Islam

On imagine souvent que la notion de culte des saints est étrangère à l’islam et que la dévotion qu’on leur porterait serait une forme d’associationnisme, le péché majeur que Dieu ne peut pardonner. Et pourtant, il existe bien en islam des saints. Certes, il n’y a pas de canonisation : ils sont reconnus comme tels, dès leur vivant, pour leur application à suivre les obligations religieuses, la transparence de leur vie, la profondeur de leur enseignement tourné vers Dieu seul. Une fois morts, leurs tombeaux donnent lieu à des pèlerinages, et parfois des légendes leur donnent d’extraordinaires pouvoirs. Un verset du Coran dit : «Les awliya¯’ de Dieu n’éprouveront aucune crainte, ils ne seront pas affligés» (Coran 10, 62). Si dans ce verset les awliya¯’ désignent les saints, en islam, ils ne participent pas au sacré comme en christianisme, mais ils entretiennent une relation d’amitié et de protection avec Dieu. Proche de Dieu, le saint, le wal¯ı, devient pour les hommes un guide, une lumière, un intercesseur. Tous ces saints relèvent du soufisme, un mouvement spirituel de l’islam.

Le saint est celui qui vit l’islam de l’intérieur et dont le souffle est marqué de l’empreinte de la shahada, le premier pilier de l’islam : «Il n’y a pas d’autre dieu que Dieu». Au XIe siècle, Ans¯ar¯ı, maître spirituel de Hérat (Afghanistan), dit des saints qu’ils sont le miroir de Dieu et le lieu de la transparence ; c’est en eux que Dieu apparaît et en apparaissant, Il fait disparaître en eux les deux mondes ! Le saint est celui qui se mêle à tous ; il est une miséricorde de Dieu pour le monde qu’il guide discrètement. Al-Al¯aw¯ı (m. 1934), fondateur de l’un des plus importants mouvements soufis contemporain, rappelle la définition de Junayd pour qui «le soufisme, c’est que Dieu te fasse mourir à toi-même et vivre par Lui.»

F. E. Pisani, dominicain (ISTR Paris)