Pourquoi le saint Esprit est-il "saint"?

Esprit saint

Dans l’expression évangélique : «Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit» (qui se trouve dans les Actes, au moment de l’envoi des apôtres en mission et qui est un des fondements de la foi en la Trinité), l’Esprit est le seul à être qualifié de «saint». On aurait pu faire référence au Père très saint, par exemple, ou au Fils plein de sainteté. Eh bien non. Seul l’Esprit est dit «saint». Pourquoi ce traitement particulier ? Sans doute parce qu’il n’y avait pas d’équivoque possible pour le Père et le Fils mais que le terme esprit avait plusieurs significations et qu’il fallait dégager ce sens tout neuf auquel l’évangéliste tenait. On parle ainsi assez souvent dans les évangiles d’esprits mauvais ou encore d’esprits impurs. Dès lors, dire que l’Esprit est saint, c’est le distinguer de tous ces «esprits» pour le mettre à part et signifier qu’il participe de la sainteté de Dieu.

L’Esprit (en grec pneuma, en hébreu ruah), c’est le Souffle. Parler d’Esprit saint, c’est donner une dimension cosmique à ce terme. Le Souffle, en effet c’est celui qui planait sur les eaux au moment de la création, celui qui anime, qui donne vie aux hommes et aux animaux. Mais il y a aussi une dimension plus intime et plus humaine. Le Souffle, c’est celui qui nous habite, nous maintient en vie et que l’on rend ou que l’on remet au moment de la mort. L’esprit, c’est donc le cœur de la personne, sa partie la plus intime, la plus fragile, mais aussi la plus précieuse, celle qui donne sens et consistance à l’existence. C’est l’haleine de vie, le soupir de Dieu en elle.

L’esprit de Jésus est appelé saint de façon toute particulière. L’esprit de Jésus, celui qu’il remet au Père au moment de sa mort (Luc 23, 46), c’est ce trait d’union entre lui et celui qu’il appelle son Père. C’est aussi le Souffle créateur. C’est cet Esprit, ce Souffle, qui est saint.

Jean-Pierre Rosa